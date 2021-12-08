«Я не думаю, що Путін вийшов переможцем» – євродепутатка з Литви про переговори Путіна і Байдена

Російський президент Володимир Путін, навряд чи вийшов переможцем за результатами його перемовин із президентом США Джозефом Байденом. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловила Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви.

«Ми не знаємо всіх нюансів, але я не думаю, що цього разу Путін вийшов переможцем, як може здатися на перший погляд. Наразі спливає тридцята річниця після розпаду Радянського Союзу, але ми бачимо, що залишки цієї імперії залишилися, і поведінка та сама, і агресивність. І з цим доводиться мати справу. Я думаю, що люди в Кремлі розуміють, що настає кінець імперії. Україну вони вже втратили, вони втрачають і білоруський народ. Увесь простір, який ми в Європі називаємо «Східне партнерство» – не має нічого спільного Кремлем», – сказала Раса Юкнявічене.

На думку депутатки Європарламенту, від НАТО не варто чекати гарантій того, що Україна не вступить в альянс, як того вимагає Путін.

«Я не можу навіть думати про те, що хтось може підписати якісь письмові угоди про те, що НАТО не буде розширятися. Це дурня! І те що ми, литовці, вступили в НАТО – це була наша воля. І це так само це буде воля українського народу – вступити в той чи інший альянс», – зазначила Юкнявічене. За її словами, російський президент, коли висуває подібні умови, вчиняє «помилку за помилкою».

«Я думаю, що Путін вчиняє помилку за помилкою, Іноді мені здається, що він якийсь український агент, бо поводить себе так, аби усе менше друзів залишалося в Росії. Зараз зовсім інакша ситуація, аніж це було десять років тому. Після анексії Криму до Росії зовсім інше ставлення в Європейському союзі. Ми регулярно ухвалюємо резолюції проти агресивних дій Росії більшістю голосів», – сказала депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене.

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін понад дві години 7 грудня розмовляли по відеозвʼязку. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Байден – у Ситуаційній кімнаті Білого дому в Вашингтоні.