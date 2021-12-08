Макрон проведе переговори із Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон найближчими днями поговорить із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним через ситуацію довкола України, повідомило агентство AFP із посиланням на офіс Макрона 8 грудня.

Інформації на сайті українського президента про плановану розмову наразі немає.

Оголошення з’явилося після переговорів між Путіним і президентом США Джо Байденом, під час яких американський лідер заявив, що США будуть рішуче реагувати, якщо російські сили, зосереджені на кордоні України, підуть у наступ.

Байден після цих переговорів розмовляв із лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

9 грудня президент США має поговорити з президентом України.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до України.

У Білому домі за підсумками розмови повідомили, що президент Байден «дав чітко зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними й іншими заходами у разі військової ескалації».