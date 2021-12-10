У Білому домі заперечили тиск США на Україну щодо «певного рівня» автономії Донбасу

У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала «певний рівень» автономії окупованим територіям на сході.

«Ні, це абсолютна неправда», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 9 грудня. Таким чином вона відповіла на таке запитання журналіста: «Є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася землями Росії, щоб утримати її від вторгнення. Це правда?».

Напередодні агентство Associated Press повідомило із посиланням на представників адміністрації США, що Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході цієї країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, «певний рівень» автономії.

Агентство аналізує можливі кроки, до яких може вдатися адміністрація Джо Байдена на тлі нинішнього загострення російсько-українського конфлікту.

Як ідеться в публікації, Вашингтон стоятиме перед непростим завданням – з одного боку, переконати Україну піти на поступки на Донбасі, з іншого – зробити так, щоб це не виглядало перемогою російського лідера Володимира Путіна.

За словами колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера, регіонам Донбасу може бути запропоновано самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів. Пайфер наголосив, що Вашингтон не підштовхуватиме Україну до кроків, «які поставлять під загрозу її суверенітет чи здатність національного уряду ухвалювати рішення».

За даними джерела AP, Україна готова врахувати у законодавстві мовні та культурні особливості Донбасу, але категорично проти того, щоб цей регіон мав право вето на ухвалення загальнонаціональних рішень.

Надання «окремим районам Донецької та Луганської областей» якогось особливого статусу у складі України передбачено Мінськими угодами, укладеними ще у 2015 році. Яким саме має бути цей статус, угоди не визначають. США не є учасником угод, хоча й заявляють про їхню підтримку.

Як ідеться у публікації AP, Байдену також доведеться продемонструвати делікатний підхід до питання вступу України до НАТО.

США та їхні союзники відкидають вимоги Росії про принципову відмову приймати Україну до альянсу. Проте, за даними джерел, високопоставлений представник Держдепартаменту нещодавно дав Києву зрозуміти, що у найближчі 10 років прийняття країни до НАТО не слід очікувати.

Відмова від прийняття України до НАТО – одна з так званих «червоних ліній», про які нещодавно говорив Путін. Він також наполягав, щоб в Україні не розміщувалися іноземні військові та військова інфраструктура. Цією риторикою супроводжувалося нарощування угруповання російських військ біля кордонів з Україною, яке на Заході та в Києві вважають підготовкою до можливого вторгнення.

7 грудня під час відеосаміту президентів США і Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден, як визнали обидві сторони, попередив Москву, що збройна ескалація призведе до нових жорстких санкцій проти Росії. Сторони також домовилися найближчим часом продовжити обговорення ситуації на рівні високопоставлених представників двох країн. Обговорюватимуться і російські вимоги «гарантій безпеки».

9 грудня Джо Байден мав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Байден запевнив Україну в підтримці і наголосив, що ніяких дискусій чи рішень щодо України без України не буде, повідомили у Білому домі.