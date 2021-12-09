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«Обговорили можливі формати врегулювання на Донбасі» – Зеленський про розмову з Байденом

Президенти України Володимир Зеленський (л) та США Джозеф Байден, Вашингтон, вересень 2021 року

Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден обговорили врегулювання на Донбасі та реформи в Україні. Про це за результатами розмови 9 грудня повідомив глава української держави.

«Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – написав Зеленський у твітері.

Згодом розширене повідомлення було оприлюднене на офіційному сайті Зеленського: «Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває. Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проєкт «Північний потік-2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України».

Американська сторона наразі офіційних коментарів про розмову Зеленського та Байдена не оприлюднювала.

8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому. Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

Дмитро Кулеба про те, чи можуть бути якісь домовленості між Байденом та Путіним не на користь України
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Дмитро Кулеба про те, чи можуть бути якісь домовленості між Байденом та Путіним не на користь України

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У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.

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