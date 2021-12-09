Байден і Зеленський говорили півтори години – Єрмак

Президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели півторагодинну розмову, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого – президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт із президентом Росії Путіним», – сказав Єрмак.

8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому. Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.