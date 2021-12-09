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Байден і Зеленський говорили півтори години – Єрмак

Президенти України Володимир Зеленський (л) та Сполучених Штатів Америки Джо Байден, Вашингтон, вересень 2021 року

Президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели півторагодинну розмову, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого – президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт із президентом Росії Путіним», – сказав Єрмак.

8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

«Ідеї, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використовувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає в планах. Ми маємо моральний і юридичний обовʼязок перед нашими союзниками по НАТО згідно зі статтею пʼятою (статуту альянсу – ред.). Це священний обовʼязок. Це зобовʼязання не поширюється на... Україну», – сказав Байден, згідно зі стенограмою Білого дому. Вашингтон повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.

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