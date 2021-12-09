AP: США запропонують Україні погодитися на поступки щодо Донбасу

Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході цієї країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, «певний рівень» автономії. Про це із посиланням на представників адміністрації США повідомляє Associated Press.

Агентство аналізує можливі кроки, до яких може вдатися адміністрація Джо Байдена на тлі нинішнього загострення російсько-українського конфлікту. Як ідеться в публікації, Вашингтон стоятиме перед непростим завданням – з одного боку, переконати Україну піти на поступки на Донбасі, з іншого – зробити так, щоб це не виглядало перемогою російського лідера Володимира Путіна. За словами колишнього посла США у Києві Стівена Пайфера, регіонам Донбасу може бути запропоновано самоврядування у сфері охорони здоровʼя, освіти та правоохоронних органів. Пайфер наголосив, що Вашингтон не підштовхуватиме Україну до кроків, «які поставлять під загрозу її суверенітет чи здатність національного уряду ухвалювати рішення».

За даними джерела AP, Україна готова врахувати у законодавстві мовні та культурні особливості Донбасу, але категорично проти того, щоб цей регіон мав право вето на ухвалення загальнонаціональних рішень.

Надання «окремим районам Донецької та Луганської областей» якогось особливого статусу у складі України передбачено Мінськими угодами, укладеними ще у 2015 році. Яким саме має бути цей статус, угоди не визначають. США не є учасником угод, хоча й заявляють про їхню підтримку.

Як ідеться у публікації AP, Байдену також доведеться продемонструвати делікатний підхід до питання вступу України до НАТО. США та їхні союзники відкидають вимоги Росії про принципову відмову приймати Україну до альянсу. Проте, за даними джерел, високопоставлений представник Держдепартаменту нещодавно дав Києву зрозуміти, що у найближчі 10 років прийняття країни до НАТО не слід очікувати.

Відмова від прийняття України до НАТО – одна з так званих «червоних ліній», про які нещодавно говорив Путін. Він також наполягав, щоб в Україні не розміщувалися іноземні військові та військова інфраструктура. Цією риторикою супроводжувалося нарощування угруповання російських військ біля кордонів з Україною, яке на Заході та в Києві вважають підготовкою до можливого вторгнення.

7 грудня під час відеосаміту президентів США та Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден, як визнали обидві сторони, попередив Москву, що збройна ескалація призведе до нових жорстких санкцій проти Росії. Сторони також домовилися найближчим часом продовжити обговорення ситуації на рівні високопоставлених представників двох країн. Обговорюватимуться і російські вимоги «гарантій безпеки».

У найближчі години 9 грудня очікується телефонна розмова Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Потім президент США поговорить з лідерами девʼяти країн-членів НАТО, які розташовані в Центральній та Східній Європі. Він також упродовж останнього тижня неодноразово говорив із лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії.

Як заявив Байден напередодні, 10 грудня можуть стати відомі додаткові подробиці щодо можливих переговорів за участю США, їхніх союзників та Росії. У Кремлі 9 грудня заявили, що формат цих переговорів поки що не визначений.