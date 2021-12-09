Три зради для України. У чому останні перемоги Путіна?

Основною темою відеозустрічі президентів США та Росії, Байдена і Путіна, було стягування російських військ до кордонів України та ймовірні плани Росії щодо масштабного вторгнення. На цьому наголосили у Білому домі. Принаймні ці результати зустрічі найбільше коментують, як у США, так і в Україні. Обговорюють це в Європі. Радіо Донбас.Реалії проаналізувало останні кроки Росії, висновки після зустрічі Байден – Путін та визначило, що Кремль може зарахувати собі як перемогу, а Україна – як зраду.

Забута окупація

Коротко: Кремль вже здійснює агресію проти України та окупував частину її території. Натомість західні лідери погрожують реакцією у випадку подальшої ескалації та вторгнення.

В офіційні заяві, оприлюдненій Білим домом після переговорів президентів США і Росії, йдеться про те, що президент Байден підтвердив підтримку Америкою суверенітету та територіальної цілісності України. Прямо сказав Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну, США та їхні європейські союзники:

Відповідатимуть сильними економічними заходами;

Нададуть Україні додаткові оборонні потужності – на додаток до тих, які вже надали;

Зміцнять союзників США по НАТО на східному фланзі додатковими можливостями у відповідь на таку ескалацію.

8 грудня новий канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх перших інтерв'ю на цій посаді заявив, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

«У нас дуже чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів», – сказав Шольц.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що підтримує діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна та висловив сподівання, що Росія буде поважати територіальну цілісність України.

«Ми вітаємо розмову, яку провели президенти Байден і Путін, і надіємось, що в цьому світі Росія не буде використовувати воєнну силу, а буде поважати суверенітет і територію незалежної держави Європи України», – заявив Столтенберг.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росії доведеться заплатити високу ціну в разі вторгнення в Україну.

«Росія нарощує війська на українському кордоні. І я хочу сказати дуже чітко, що буде стратегічною помилкою вторгнення Росії на територію України... Як сказав президент Байден, і ми говорили про це на міністерській зустрічі в Ризі, за це доведеться заплатити високу економічну та дипломатичну ціну», – сказала Трасс.

Всі ці заяви демонструють підтримку України з боку світових лідерів та застерігають Росію про наслідки масштабного військового вторгнення в Україну.

Так, загрозлива концентрація російських військ і військова ескалація, небезпека окупації та «великої війни» збурили світову громадську думку та політиків. Але подібні запевнення та погрози у бік Росії звучать з приводу концентрації військ та теоретичного захоплення нових українських міст. При цьому збройний конфлікт на сході України триває з весни 2014 року, під фактичним контролем Росії перебувають 2 українських обласних центри. З того ж самого часу окупований український півострів Крим.

На Донбасі щодня відбуваються обстріли, часто гинуть військові та цивільні. В ОРДЛО Росія проводить жорстку політику відторгнення місцевого населення від України: російська освіта, паспорти та валюта поглиблюють цей процес.

При цьому, у заявах західних лідерів йдеться про небезпеку російського вторгнення та підтримку територіальної цілісності України. Натомість Росії вдалося відтіснити на задній план факт того, що таке вторгнення вже має місце, що частина української території вже окупована, а бойові дії, підтримуваними Росією формуваннями, з російською зброєю вже давно тривають на українській території.

Ескалація як засіб

Коротко: Кремль влаштовує загострення на Донбасі, стягує війська, погрожує, щоб змусити Захід з ним говорити. І це працює.

При обговоренні стягування російських військ до українських кордонів, нерідко згадують про подібне стягування, що відбулося навесні 2021 року.

Наприклад, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

У квітні 2021 року Росія дійсно стягувала війська до кордонів та в окупований Крим, а на лінії розмежування на Донбасі кілька разів спостерігалося загострення. Ймовірним наслідком цього стягування стала перша зустріч Путіна та Байдена у Женеві, де, зокрема, обговорювалась тема України.

Про можливість того, що Кремль може влаштовувати ескалації на лінії розмежування у переддень важливих переговорів, неодноразово говорили експерти.

Отже Путін вкотре досягнув своєї мети. Стягуючи війська, погрожуючи, брязкаючи зброєю змусив говорити з собою, враховувати свою позицію, висловлювати її світу.

«Панічний потік-2»

Коротко: Питання ставиться не про заборону «Північного потоку-2» взагалі, а про його заборону в разі нового вторгнення з боку Росії.

Вашингтон очікує на зупинку газопроводу «Північний потік-2» у разі, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу в комітеті Сенату США із закордонних справ 7 грудня.

Тим часом, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Захід може використовувати «Північний потік-2» для тиску на Росію стосовно України.

Але це суперечить позиції, яку мали США та деякі країни Європи ще нещодавно.

Так, ще 23 листопада Державний департамент США оголосив про запровадження чергових санкцій проти спорудження газопроводу «Північний потік-2».

Цього разу об’єктом санкцій стала зареєстрована на Кіпрі компанія Transadria і судно Marlin, що належить їй, яке використовувалося при будівництві газопроводу.

Сенат США 29 листопада навіть заблокував щорічний законопроєкт про витрати на оборону (NDAA) через заперечення республіканців, які наполягли на поправках, що передбачили б санкції проти «Північного потоку-2».

Неоднозначне ставлення до «Північного потоку-2» було і в новому уряді Німеччини, а деякі країни Європи взагалі виступали категорично проти.

Отже, тепер мова не йде про добудову чи запуск «Північного потоку» взагалі. Йдеться лише про його зупинення у разі нового наступу Росії на Україну. Путін переніс «червоні лінії» на вигідну для себе дистанцію. Тепер йому достатньо провадити попередню політику щодо України та ЄС, але не розширювати військову агресію, і це може бути підставою запуску газопроводу.

Але ж, на думку експертів, добудова та запуск «Північного потоку–2» несе небезпеку продовження військової агресії та підсилення російського контролю над європейським енергоринком та політикою.

Недарма добудова «Північного потоку-2», окрім України, непокоїть країни Східної Європи, зокрема, сусіда України Польщу.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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