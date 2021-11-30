Сенат США заблокував оборонний бюджет через вимогу республіканців щодо санкцій проти «Північного потоку-2»

Сенат США 29 листопада заблокував щорічний законопроєкт про витрати на оборону (NDAA) через заперечення республіканців, які наполягли на поправках, що передбачили б санкції проти «Північного потоку-2».

Трубопровід Балтійським морем для транспортування російського природного газу до Німеччини має супротивників у Конгресі США, які вважають, що він завдасть шкоди європейській енергетичній політиці та дозволить Росії перенаправити експорт газу до Європи в обхід України і позбавить її мільярдів доларів щорічно за транзитні збори.

Напередодні процедурного голосування лідер меншості Мітч МакКоннелл (республіканець, Кентуккі) пообіцяв виступити проти просування законопроєкту без врахування поправок, в тому числі щодо «Північного потоку-2». Серед противників виступили і Джим Ріш (республіканець, штат Айдахо) та сенатор Тед Круз (республіканець, штат Техас) – вони закликали до голосування за їхню пропозицію про санкції щодо трубопроводу.

Незважаючи на двопартійну підтримку санкцій, адміністрація Джо Байдена виступає проти них, стверджуючи, що цим відштовхне європейських союзників.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер назвав голосування (45 проти 51) «незрозумілим та обурливим» і звинуватив республіканців у голосуванні проти американських військових і безпеки громадян.

Законопроєкт про оборону NDAA передбачає різного роду стратегії та витрати – від того, скільки кораблів США закуплять, скільки платитимуть військовим, як країні боротися з геополітичними загрозами тощо. Цього року закон дозволяє Пентагону витратити близько 770 мільярдів доларів. Деякі демократи не погодилися з витратами, заявивши, що охорона здоров’я, освіта та боротьба зі зміною клімату мають фінансуватися краще.

Лідери Палати представників та Сенату заявили, що мають намір відправити компромісний законопроєкт на підпис президенту Джо Байдену до кінця року.