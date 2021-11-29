Щонайменше пів року «Північний потік-2» не працюватиме – посол Німеччини

Газопровід «Північний потік-2» ще щонайменше пів року не працюватиме, заявила в оприлюдненому 29 листопада інтервʼю «Інтерфакс-Україна» посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Вона назвала хорошою пропозицію з боку України на адресу ЄС щодо додаткового транзиту в обсязі 55 мільярдів кубометрів газу за спеціальними умовами.

«Якщо ви уважно подивитеся, то мова тільки про додаткові обсяги газу. Це не так легко, як ми думаємо, тому що газ перебуває в Росії, а не в Україні, пункт передачі газу – на вашому східному кордоні... Пропозиція цікава. Тому що «Північний потік-2» ще точно пів року не працюватиме. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо у них є комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити – це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що вона буде реалізована», – вказала представниця Німеччини.

Фельдгузен додала, що сертифікацію газопроводу німецький регулятор Bundesnetzagentur (Федеральне мережеве агентство Німеччини) відклав через необхідність спочатку провести анбандлінг, адже правила Євросоюзу передбачають, що дочірня компанія «Газпрому» не може бути компанією-оператором «Північного потоку-2», тому доведеться створити нову, незалежну від «Газпрому» структуру.

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке проводить сертифікацію газогону, 16 листопада зупинило процес. Німецький регулятор також задовольнив запити НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор ГТС України» щодо участі у сертифікації.