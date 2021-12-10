Байден зателефонував Зеленському. Подробиці розмови президентів США і України

Байден розповів Зеленському про переговори з Путіним, пообіцяв будь-яку допомогу Україні для відсічі агресії Росії та обговорив приєднання США до мирного процесу щодо Донбасу. Розмова двох президентів розпочалася із годинним запізненням і тривала півтори години. Що ще Джо Байден сказав Володимирові Зеленському?

Президенти України Володимир Зеленський та США Джозеф Байден обговорили врегулювання на Донбасі та реформи в Україні. Про це за результатами розмови 9 грудня повідомив глава української держави.

«Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – написав Зеленський у твітері.

Розмова між президентами США і Україна розпочалася годиною пізніше, ніж була запланована. Байден зателефонував Зеленському не о19:30 за київським часом, як планувалося, а о 20:34. Про це повідомила у твітері журналістка CNN Дженніфер Ганслер.

«Захищений дзвінок президента Байдена з президентом України Зеленським розпочався о 13:34 за східним часом, повідомляє Білий дім», – написала Ганслер.

Під час розмови із Володимиром Зеленським поряд із Джо Байденом у Овальному кабінеті Білого дому був радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Це видно на фото, що поприлюднив у твітері фотокореспондент видання The New York Times Даг Мілс.

«Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським з Овального кабінету, щоб обговорити нарощування військових Росії на кордонах України», – підписав фото Мілс.

Короткий зміст розмови Байдена і Зеленського

Із офіційного повідомлення Офісу президента, а також виступу глави ОПУ Андрія Єрмака стали відомі основні тези телефонної розмови між президентами США та України.

Джо Байден розповів Володимирові Зеленському, що пригрозив Володимирові Путіну наслідками за нову атаку на Україну.

Президент США запевнив, що його країна та її партнери готові до безпрецедентних санкцій проти Росі у разі нового нападу на Україну.

Американський лідер пообіцяв надати Україні будь-яку допомогу необхідну, щоб дати відсіч Росії.

Байден запевнив, що рішення щодо вступу до НАТО – це рішення тільки українського народу і країн-членів НАТО, а не Росії.

Президент Сполучених Штатів запевнив, що не говорив з президентом Росії про жоден компроміс щодо України, а будь-які переговори та рішення, що стосуються України, не можуть бути без України.

Володимир Зеленський і Джо Байден обговорили включення США у мирний процес щодо Донбасу.

Повідомлення ОПУ

Коротку інформацію про зміст розмови оприлюднив Офіс президента. У повідомленні йдеться, що ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу та готові обговорювати їх у різних форматах.

Також повідомляють, що глави держав обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій,

«Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України», – зазначено у повідомленні Офісу президента.

Заяви Єрмака

Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, що тривала 1,5 години, Джо Байден запевнив: рішення про членство України в НАТО – це залежить від вибору українського народу і країн-членів Альянсу. Про це в ефірі програми «Право на владу» повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО», – заявив Єрмак.

Крім того, голова Офісу президента розповів, що президент США пообіцяв Україні усю необхідну допомогу для відсічі Росії. Крім того, додав Андрій Єрмак, Джо Байден запевнив, що США і партнери готові до потужного санкційного удару по Росії, якщо та розпочне нову атаку на Україну.

Можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу

Також Єрмак заявив, що Вашингтон готовий включитися в мирний процес щодо Донбасу у форматі паралельному Нормандській четвірці.

«Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься – це залежатиме від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що потрібно безумовно поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці роки багато зробили», – сказав Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, Володимир Зеленський сказав Джо Байдену, що Україна не має наміру починати новий виток бойових дій на Донбасі.

Також голова ОПУ заявив, що після 13 грудня цього року у Брюсселі відбудеться зустріч президентів України та Франції та новим канцлером Німеччини.

Білий дім наразі подробиць розмови двох президентів США та України не повідомляв.

7 грудня відбулася відео-коференція президентів США і Росії. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив Путіна про «сильні економічні та інші заходи» у разі розгортання нової атаки проти Україні.

8 грудня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Байден додав, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України —що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями — Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

У коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. «Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.