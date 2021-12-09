США запровадили санкції проти «колишнього голови» Конституційного суду України Олександра Тупицького

Уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького, який в оприлюдненому 9 грудня повідомленні Держдепартаменту названий «колишнім головою Конституційного суду України».

Підставою для запровадження санкцій названі «значні корупційні діяння, які включають отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі». Також під санкціями опинилася дружина судді Ольга Тупицька.

Раніше 9 грудня Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США повідомив про запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.