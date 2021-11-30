Зеленський «засмучений» відмовою КСУ приймати присягу двох суддів – речник

Президент України Володимир Зеленський «засмучений» відмовою Конституційного суду прийняти присягу кандидатів у судді КСУ на вакантні посади за президентською квотою, заявив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом із тим президент сподівається, що у Верховному суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни», – написав Никифоров у фейсбуці 30 листопада.

КСУ на засіданні 30 листопада відтермінував присягу двох суддів, призначених днями за квотою Зеленського.

Як заявили в суді, за період 2013-2018 років президент України призначив на посаду шістьох суддів Конституційного суду, «повноваження яких не припинені та яких не звільнено з посади на підставах, визначених статтею 149-1 Конституції України».

У суді також вирішили, що Конституційний суд скличе засідання для приведення до присяги суддів, призначених Зеленським, після «припинення повноважень суддів, призначених у 2013-2018 роках».

Офіс президента 26 листопада оприлюднив укази Зеленського про призначення Оксани Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного суду.



Про ці призначення Зеленський повідомив на пресмарафоні 26 листопада, заявивши, що ухвалив їх напередодні.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, «які юридично відсутні», щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Крім того, президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Обидва звільнених судді оскаржили указ президента у Верховному суді. Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

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Відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».