Конституційний суд відтермінував присягу суддів, призначених за квотою Зеленського – Совгиря

Конституційний суд відтермінував приведення до присяги суддів, яких призначив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря 30 листопада.

«Сьогодні Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного Суду України до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою Президента України», – написала вона в своєму телеграм-каналі.

Офіс президента 26 листопада оприлюднив укази Зеленського про призначення Оксани Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного суду.

Про ці призначення Зеленський повідомив на пресмарафоні 26 листопада, заявивши, що ухвалив їх напередодні.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив двох суддів Конституційного суду за своєю квотою. Про це він сказав 26 листопада під час пресконференції в Києві.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, «які юридично відсутні», щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.