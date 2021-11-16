У КСУ повідомили про перебіг розгляду справи щодо порушення Зеленським карантину

Розгляд справи про тлумачення Конституції щодо недоторканності президента триває на закритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду. Про це повідомили в пресслужбі КСУ на запит Радіо Свобода.

Як нагадали в суді, Велика палата розглянула справу за конституційним поданням Верховного суду щодо офіційного тлумачення статті 105 Основного закону на відкритій частині пленарного засідання 4 березня.

«Продовження розгляду зазначеної справи на закритій частині пленарного засідання відбулося 27 травня 2021 року. Зараз триває розгляд справи на закритій частині пленарного засідання Великої палати», – йдеться в листі суду.

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Згідно з регламентом, на закриту частину пленарного засідання суддя-доповідач вносить питання для обговорення чи проєкт резолютивної частини акту Суду. Судді, своєю чергою, «вільно викладають свої думки з питань, що обговорюються, вносять пропозиції, поправки до проекту акту Суду».

«Тривалість та кількість виступів суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання Великої палати не обмежуються. Згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про Конституційний Суд України» строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом», – додають у пресслужбі.

У вересні 2020 року пленум Верховного суду вирішив звернувся до Конституційного суду по роз’яснення щодо того, чи можливо притягнути президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень. Йдеться про порушення карантинних обмежень у червні 2020 року.

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Під час робочої поїздки до Хмельницького 3 червня 2020 року президент Володимир Зеленський із делегацією випив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента, мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.