Дата наступного засідання у справі про «штраф Зеленського» невідома – КСУ

Наразі невідомо, коли відбудеться наступне засідання у рамках конституційного провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Попереднє засідання відбулось 4 березня, проте рішення на ньому не ухвалили, інформує пресслужба суду. Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу. На засіданні суддя-доповідачка Ірина Завгородня поінформувала про відповідне звернення Верховного суду з клопотанням про офіційне провадження.

На думку автора клопотання, є потреба в офіційному тлумаченні положення Конституції про імунітет президента, адже в Основному Законі його визначено не деталізовано.

Суддя Завгородня також поінформувала, що з метою повноти розгляду справи направлено звернення до державних органів та наукових установ щодо з’ясування їхньої позиції з окреслених питань.

На пленарному засіданні Великої палати був присутній учасник конституційного провадження – представник суб’єкта права на конституційне подання Расім Бабанли.

Після відкритої частини розпочалась закрита частина засідання, на якій мало бути ухвалення рішення. Утім, цього не сталось, тож справа потребує додаткового засідання.

Засідань у рамках конституційного провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності ще не відбувалося. Про це КСУ повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Ще засідань не відбувалось, там здійснюється підготовка до розгляду. Буде розглядатися на пленарному засіданні Великої палати суду», – розповіли Радіо Свобода в Конституційному суді.

У КСУ не можуть назвати орієнтовної дати розгляду питання, адже ще немає проєкту порядку денного.

Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року відкрито конституційне провадження в цій справі.

22 червня 2020 року Хмельницький міський районний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд поцікавився, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Під час робочої поїздки до Хмельницького 3 червня 2020 року президент Володимир Зеленський із делегацією випив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента, мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.