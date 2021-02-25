Засідань у справі про «штраф Зеленського» ще не було, триває підготовка – КСУ

Засідань у рамках конституційного провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності ще не відбувалося. Про це КСУ повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Ще засідань не відбувалось, там здійснюється підготовка до розгляду. Буде розглядатись на пленарному засіданні Великої палати суду», – розповіли Радіо Свобода в Конституційному суді.

У КСУ не можуть назвати орієнтовної дати розгляду питання, адже ще немає проєкту порядку денного.

Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року відкрито конституційне провадження в цій справі.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.