Верховний суд вирішив звернутися до КСУ щодо штрафів Зеленського

Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину першої статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Таке рішення ухвалили на засіданні пленуму 18 вересня.

Як уточнили Радіо Свобода у пресслужбі суду, постанову пленуму має підписати голова суду і секретар пленуму. Як тільки постанова буде підписана – її направлять у КСУ.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.