«Кава Зеленського»: судді з Хмельницького офіційно попросили розтлумачити, чи можна карати президента

Верховний суд повідомив, що отримав офіційне звернення від Хмельницького міськрайонного суду з проханням звернутись до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення, чи можна притягати президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності, повідомила пресслужба Верховного суду.

«22 червня 2020 року до Верховного суду надійшло звернення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з проханням скликати пленум ВСУ для прийняття рішення про звернення до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст. 105 Конституції України в аспекті можливості притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що необхідність звернення до КСУ Хмельницький міськрайонний суд обґрунтовує тим, що у його провадженні перебуває справа про порушення президентом Зеленським правил карантину.

Про подальші дії Верховного суду стосовно цього звернення обіцяють повідомити додатково.

22 червня Володимир Зеленський заявив, що заплатить за порушення карантину.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

Зеленському закидають адміністративне правопорушення за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей). Президентові загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

19 червня Хмельницький міський районний суд зупинив розгляд адміністративного протоколу, складеного поліцією на президента Володимира Зеленського. Суддя заявив, що необхідне офіційне тлумачення Конституційним судом положення щодо недоторканності президента.

Водночас інших учасників візиту до кафе оштрафували на 17 тисяч гривень. Серед оштрафованих – керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин та приватний підприємець Андрій Мельниченко.