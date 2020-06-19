Суд оштрафував на 17 тис. грн голову ОП, головного санлікаря за «каву в Хмельницькому»

Хмельницький міськрайонний суд вирішив оштрафувати високопосадовців, які разом із президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в це місто пили каву в кафе, не дотримуючись карантинних обмежень.

Суд ухвалив рішення на засіданнях 19 червня, визнавши посадовців винним у порушенні правил карантину людей. Якщо рішення набуде чинності, кожен із них має сплатити по 17 тисяч гривень.

Зокрема, до адміністративної відповідальності притягли керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофимова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, Голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета, Хмельницького міського голови Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченка.

«Суд встановив, що 3 червня 2020 року близько 17:30 особи, які були притягнуті до відповідальності, перебували в громадській споруді, одній із кав’ярень на вулиці Проскурівська в Хмельницькому без без засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок. Таким чином порушили правила щодо карантину людей, … чим вчинили адміністративне правопорушення», – йдеться в рішенні суду.

За повідомленням, жоден із порушників на засідання не прийшов.

Постанова може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення, додали в суді.

Щодо президента Зеленського, то суд не зміг оштрафувати і його, зупинив розгляд справи і звернувся до Верховного суду, який, у свою чергу, має просити про роз’яcнення щодо недоторканності президента в КСУ.

Про складення адмінпротоколу за фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому на власника і відвідувачів кафе під час робочої поїздки Зеленського поліція повідомила 10 червня.



«У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина», – йдеться у повідомленні. Засідання щодо них також мають відбутися в Хмельницькому міськрайонному суді 19 червня.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Пізніше у МВС заявили, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень президентом.