Офіс президента: Зеленський заплатить за порушення карантину

Президент України Володимир Зеленський обіцяє заплатити за порушення карантину під час поїздки в Хмельницькому.

«Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України», – повідомив Зеленський.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

Зеленському закидають адміністративне правопорушення за статтею 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей). Президентові загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

19 червня Хмельницький міський районний суд зупинив розгляд адміністративного протоколу, складеного поліцією на президента Володимира Зеленського. Суддя заявив, що необхідне офіційне тлумачення Конституційним судом положення щодо недоторканності президента.

Водночас інших учасників візиту до кафе оштрафували на 17 тисяч гривень. Серед оштрафованих – керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин та приватний підприємець Андрій Мельниченко.