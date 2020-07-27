Поліція: на Зеленського не складали протокол, коли він 24 червня вийшов до протестувальників, попри самоізоляцію

У Департаменті превентивної діяльності Національної поліції України у відповіді на запит Радіо Свобода повідомили, що після того, як 24 червня президент України Володимир Зеленський вийшов до протестувальників під Офісом президента, попри самоізоляцію, протоколу на главу держави за фактом ймовірного порушення правил карантину правоохоронці не складали.

«Стосовно надання інформації щодо можливого складання 24 червня 2020 року адміністративного протоколу стосовно президента України Володимира Зеленського, повідомляємо, що органами та підрозділами Національної поліції України 24 червня 2020 року та пізніше адміністративний протокол відносно вказаної особи не складався», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

24 червня президент України Володимир Зеленський вийшов із Офісу президента, аби зустрітися з протестувальниками-шахтарями щодо вирішення заборгованості із зарплат. Це сталося в час, коли тривала його оголошена 12 червня самоізоляція і перехід на особливий режим роботи у зв’язку з тим, що у дружини президента було виявлено COVID-19. 3 липня в Офісі президента України повідомили, що дружина Володимира Зеленського одужала від COVID-19.