У Верховному суді 18 вересня вирішать, чи звертатися до КСУ через штрафи Зеленського

Засідання пленуму Верховного суду відбудеться 18 вересня, повідомили в пресслужбі суду.

«Пленум планує розглянути питання про звернення до Конституційного суду України з трьома поданнями, одне з яких, зокрема, стосується офіційного тлумачення норми Конституції України (ч. 1 ст. 105) щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення під час виконання повноважень», – повідомили у суді.

Крім того, проєкт порядку денного передбачає розгляд питання про деякі аспекти незалежності й підзвітності судової влади, а також про затвердження бюджетного запиту Верховного суду на 2021 рік, додали в суді.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.