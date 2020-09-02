Дата Пленуму Верховного суду досі невідома. На ньому мають вирішити, чи звертатися до КСУ через штрафи Зеленського

Дата Пленуму Верховного суду досі невідома, повідомило управління комунікаційної діяльності ВСУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

При цьому управління нагадало, що 18 липня голова Верховного суду Валентина Данішевська в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила, що пленум відбудеться не раніше, ніж у вересні.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України («Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень»).

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента мережею поширилася критика користувачів щодо поведінки президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.