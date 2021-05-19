В ОП назвали час і місце проведення пресконференції Зеленського

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться на держпідприємстві «Антонов» 20 травня о 12:00, повідомив Офіс голови держави.

У зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході, додали в ОП 19 травня.

Захід транслюватимуть онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив Радіо Свобода, що пресконференція Зеленського за підсумками дворічного перебування на посаді президента України відбудеться у «нетиповій, але об’ємній промлокації».

Попередня пресконференція Зеленського відбулася 20 травня 2020 року просто неба.

21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 20 травня він склав присягу і вступив на посаду президента. 10 жовтня того ж року Зеленський зібрав журналістів на 14-годинний пресмарафон.