Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про розгляд скарг на рішення влади Верховним Судом

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №5067, який дозволяє Верховному суду розглядати справи в першій інстанції. Документ ініціював президент Володимир Зеленський.

Відповідне рішення підтримали на позачерговому засіданні 2 листопада 254 народних депутати:

«Слуга народу» – 218

Депутатська група «Партія «За майбунє» – шість

«Голос» – вісім

Депутатська група «Довіра» – 17

позафракційні – п’ять

Ще 49 парламентарів утрималися, проти не проголосував жоден.

Документ дозволяє Верховному суду як суду першої інстанції розглядати справи про «оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України».

Наразі оскарження таких актів належить до виключної юрисдикції Окружного адміністративного суду Києва.

Як пояснюють в Офісі президента, метою документу є забезпечення «належного високого рівня суддівського розгляду» таких позовів.

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У жовтні 2021 року президент Зеленський висловив надію, що вдасться «пришвидшити процес» розгляду законопроєкту щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».