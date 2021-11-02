У Офісі президента відкидають звинувачення громадських організацій у лобіюванні кандидатів до КСУ

Офіс президента України на запит Радіо Свобода прокоментував заяву громадських організацій щодо конкурсу на посаду суддів Конституційного суду.

Кілька громадських організацій раніше поставили під сумнів саму законність конкурсу до КСУ, назвавши неконституційним скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Вони також стверджують, що призначення двох кандидатів – Єлизавети Євграфової та Миколи Погорецького – лобіює заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.

«Офіс Президента України не має інформації щодо лобіювання посадовими особами Офісу призначень окремих кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України та інформації щодо оголошення нового конкурсу на посади суддів Конституційного Суду України», – йдеться у відповіді директорату з питань інформаційної політики ОП.

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Запит Радіо Свобода стосувався також того, чи буде оголошений новий конкурс, якщо Велика палата Верховного суду підтвердить рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним указ президента про «скасування» призначення суддів КСУ Касмініна і Тупицького, та про подальші кроки реформування КСУ. Відповідь ОП не містить коментарів із цього приводу.

20 жовтня низка громадських організацій – зокрема, Фундація DEJURE, Центр протидії корупції, Автомайдан, Центр політико-правових реформ – виступили із заявою щодо конкурсу на посади суддів Конституційного суду України, яких призначає президент України.

Вони сумніваються в законності конкурсу до КСУ, а рішення президента «скасувати» призначення Тупицького і Касмініна назвали «абсолютно неконституційним». Також, за даними активістів, «щодо значної кількості кандидатів існує публічна інформація, яка ставить під сумнів їхню відповідність критеріям доброчесності».

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«Серед них є двоє кандидатів, а саме Єлизавета Євграфова та Микола Погорецький, призначення яких на посади суддів КС, за нашою інформацією, лобіює особисто заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров», – йдеться в заяві.

Громадські організації закликали Зеленського «публічно запевнити, що він здійснить призначення суддів КС лише після появи відповідних вакансій» у травні і у вересні 2022 року у встановлений Конституцією спосіб.

Володимир Зеленський у інтерв’ю каналу ICTV 18 жовтня назвав оновлення складу суддів КСУ передумовою «перезавантаження Конституційного суду».