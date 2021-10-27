Посольство США нагадало: рік тому Конституційний суд «паралізував систему декларування»

Посольство США в Україні нагадало, що 27 жовтня 2020 року «Конституційний суд України скасував ключові положення українського законодавства про запобігання корупції – паралізував систему декларування та повернув стан запобігання корупції в Україні у часи до Майдану».

«Але завдяки спільним зусиллям уряду, громадянського суспільства та українського народу спроби корисливих інтересів та проросійських сил згорнути прогрес було зірвано. Ми дякуємо керівництву країни та лідерам громадянського суспільства, які невтомно боролися за відновлення положень, котрі КСУ визнав недійсними», – пишуть американські дипломати в соціальних мережах.

Вони додають, що «ми й надалі підтримуватимемо ваші зусилля щодо завершення процесу відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, впровадження судової реформи та прийняття законодавства, яке призведе до реформування КСУ».

15 грудня 2020 року Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.