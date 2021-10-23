Рада суддів обрала кандидатів до етичної ради

Рада суддів України обрала чотирьох кандидатів до складу Етичної ради за своєю квотою. Це рішення оголосив 23 жовтня на засіданні Ради суддів її голова Богдан Моніч.

«Оголошую, що за результатами таємного голосування обраними як кандидати до складу Етичної ради за квотою Ради суддів України є: Кишакевич Лев Юрійович — суддя Верховного суду в касаційному кримінальному суді, Трясун Юрій Ростиславович — суддя Київського апеляційного суду, Сіверін Володимир Іванович – суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці, Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді», – сказав Моніч.

Рада суддів ухвалила направити дані про обраних кандидатів до Вищої ради правосуддя.

21 вересня Рада суддів України оголосила про початок добору кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Етична рада має визначати, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, й надавати список кандидатів, котрі рекомендуються для призначення на посади членів Вищої ради правосуддя.

Президент України Володимир Зеленський заявив 13 вересня, що не допустить «блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював». «Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість», – сказав того дня Зеленський.

Рада суддів 13 серпня не обрала від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. За кандидатів проголосували лише четверо членів Ради суддів із 26.

Етична рада має складатися з шести членів, із них трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації.

У першій половині вересня міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і закликали до « таких же сильних номінацій з боку Ради суддів».