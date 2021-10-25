Ухвала КСУ щодо закону про вищу освіту не означає скасування люстрації для ректорів – Совгиря

Ухвала Конституційного суду щодо «люстраційного» положення закону «Про вищу освіту» не робить висновків щодо відповідності цієї норми Основному закону. Про це заявила представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

Як зазначила Совгиря в своєму фейсбуці, Конституційний суд виніс рішення про закриття провадження щодо прописаної в законі заборони очолювати вищі навчальні заклади людям, на яких поширюється дія закону «Про очищення влади».

«У цій справі Конституційний Суд закрив провадження: тобто НЕ визначив, чи відповідає дана норма Конституції України, чи ні. Закривши провадження, Суд після трьох років розгляду фактично самоусунувся від розгляду її по суті, не надавши їй оцінки – «конституційна – чи неконституційна», – заявила народна депутатка.

Відтак, за її словами, норма про цю заборону залишається чинною.

Раніше Совгиря повідомила про таке рішення КСУ, пояснивши його тим, що «через три роки Суд з’ясував, що у конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оспорюваної норми закону, яке потребувало б дослідження Судом».

Конституційний суд 21 жовтня виніс ухвалу, якою закрив провадження щодо пункту 6 частини 2 статті 42 закону «Про вищу освіту». Цей пункт забороняє очолювати вищі навчальні заклади (в тому числі як виконувач обов’язків) людям, які підпадають під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Це рішення у КСУ пояснили тим, що конституційне подання його невідповідністю вимогам, передбаченим законом про Конституційний суд.

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Конституційний суд відкрив це провадження за поданням 45 народних депутатів у червні 2018 року.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень 2020 року в Україні люстрували 922 чиновники.

17 жовтня 2019 року Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі українського закону про люстрацію, тобто закону «Про очищення влади», призвело до порушення їхніх прав. Міністр юстиції Денис Малюська у грудні того ж року заявив, що уряд ініціюватиме перегляд закону про люстрацію після висновків Європейського суд у прав людини.