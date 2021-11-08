Справу про незаконне використання Тупицьким електронного ключа передали до суду – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт у справі про ймовірне незаконне використання суддею Конституційного суду Олександром Тупицьким електронного ключа.

Акт стосується самого Тупицького та головної бухгалтерки КСУ. Згадно з кваліфікацією, йдеться про «несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи».

За висновками слідства, суддя разом із головною бухгалтеркою нібито «здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів».

Для цього, стверджують у ОГП, суддя передав головній бухгалтерці захищений електронний носій зі своїм ключем для підпису і пароль. Це сталося в грудні 2020 року, після того, як Тупицького фактично відсторонили від виконання обов’язків голови КСУ.

Читайте також: Верховний суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

«Таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо», – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

У Конституційному суді наразі не коментували повідомлення про передачу обвинувального акту.

Державне бюро розслідування 1 жовтня повідомило, що завершило досудове розслідування щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Йдеться про справу щодо ймовірного несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство». Ще однією фігуранткою справи є головна бухгалтерка КСУ.