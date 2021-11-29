Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Депутати мають право звернутися до КСУ про перенесення виборів у Раду – Стефанчук

Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що депутати Верховної Ради можуть звернутися до Конституційного суду з поданням щодо можливого перенесення парламентських виборів.

«Я звертатися до Конституційного суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до Конституційного суду... Я таке конституційне подання підписувати не буду», – сказав Стефанчук на брифінгу у Верховній Раді.

Згідно з Конституцією України, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Тобто наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року, а президентські - навесні 2024 року. Нинішній склад Верховної Ради був обраний на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

26 листопада президент Володимир Зеленський під час пресмарафону висловив думку, що народні депутати, якщо захочуть, можуть звернутися до Конституційного суду України щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG