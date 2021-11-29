Депутати мають право звернутися до КСУ про перенесення виборів у Раду – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що депутати Верховної Ради можуть звернутися до Конституційного суду з поданням щодо можливого перенесення парламентських виборів.

«Я звертатися до Конституційного суду не буду, але я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів, з будь-якого питання звернутися до Конституційного суду... Я таке конституційне подання підписувати не буду», – сказав Стефанчук на брифінгу у Верховній Раді.

Згідно з Конституцією України, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Тобто наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року, а президентські - навесні 2024 року. Нинішній склад Верховної Ради був обраний на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

26 листопада президент Володимир Зеленський під час пресмарафону висловив думку, що народні депутати, якщо захочуть, можуть звернутися до Конституційного суду України щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.