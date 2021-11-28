ДБР перевіряє відео, на якому Бутусов стріляє з гаубиці – він вважає це «помстою Зеленського»

Державне бюро розслідувань заявило, що «вивчає» відео, оприлюднене журналістом, головним редактором видання «Цензор.Нет» Юрієм Бутусовим, яке той оприлюднив напередодні вранці.

У відомстві уточнюють, що відкрили кримінальне провадження за статтями про «порушення правил поводження зі зброєю» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни».

«Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння. За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки», – заявляє пресслужба Бюро.

Юрій Бутусов пов’язав заяву ДБР зі своєю суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада.

«Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав… Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно», – зазначив журналіст.

Раніше публікацію відео Бутусова засудило Міністерство оборони, заявивши, що вона може бути використана «як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах».

Вранці 28 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

Читайте також: Зеленський про державний переворот і Ахметова, «вагнерівців» та Єрмака, ЄС і Росію. Стисло про пресмарафон президента

В описі до відео журналіст вказав, що «може бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів», а також що відео було зняте «дуже давно». Він припустив, що згодом повідомить дату та місце зйомки.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.