Аваков назвав справу ДБР проти Бутусова вибірковим правосуддям

Порушення Державним бюро розслідувань кримінального провадження через публікацію головним редактором порталу «Цензор.Нет» Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці – це публічний акт вибіркового правосуддя, заявив на своїй сторінці у фейсбуці колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова – це ідіотизм і ще один публічний акт вибіркового правосуддя проти інакомислячого громадянина, який критикує владу», – написав Аваков.

ДБР заявило, що «вивчає» відео, оприлюднене Юрієм Бутусовим, яке той оприлюднив напередодні вранці.

У відомстві уточнюють, що проводять перевірку за статтями про «порушення правил поводження зі зброєю» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни».

Юрій Бутусов пов’язав заяву ДБР зі своєю суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада.

«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію», – написав Бутусов у фейсбуці.

Раніше публікацію відео Бутусова засудило Міністерство оборони, заявивши, що вона може бути використана «як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах».

Вранці 28 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.