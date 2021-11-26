Зеленський заявив, що призначив двох суддів до КСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що призначив двох суддів Конституційного суду за своєю квотою. Про це він сказав 26 листопада під час пресконференції в Києві.

Таким чином Зеленський відповів на питання щодо «посадок», обіцянка яких була частиною його передвиборчої кампанії.

«Ми почали судову реформу, її ніхто не починав. Це велика боротьба з суддями, є нормальні судді, але є, на жаль, те, що є також. Ми почали цю реформу очищення судів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив двох – все-таки ми перемогли цей момент, ми його переламали – двох нових суддів від президента України до Конституційного суду з семи, що ми обрали», – сказав він.

За словами Зеленського, призначення він ухвалив вчора, але не знає, чи указ вже оприлюднений. На сайті президента відповідних документів наразі немає.

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У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, «які юридично відсутні», щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

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У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».