Представниця Ради в КСУ заперечує, що Янукович оскаржив у суді своє усунення з посади президента

Експрезидент України Віктор Янукович не оскаржував постанову про усунення його з посади, стверджує народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря. Про це вона повідомила 27 листопада.

Совгиря заперечує, що відповідний позов надходив до Окружного адміністративного суду Києва.

«За наявними офіційними відомостями такий позов наразі не надходив до суду», – повідомляє вона.

Крім того, парламентарка вказує на те, що законність рішень Верховної Ради може оскаржуватися тільки у Верховній Раді, а відповідність їх конституції – Конституційний суд. При цьому, за її даними, до КСУ також жодних конституційних подань із цього питання не надходило.

Також Кодекс адміністративного судочинства забороняє заходи для забезпечення позову в справах про оскарження актів парламенту.

«По-третє, Кодексом передбачено 6-місячний строк на оскарження такої постанови до суду з дня її ухвалення, а відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону», – додає Совгиря.

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Напередодні адвокат Віктора Януковича Юрій Кірасір повідомив, що той нібито оскаржує своє усунення з президентської посади Верховною Радою в лютому 2014 року. Відповідний позов, за його словами, подали до Окружного адміністративного суду Києва.

Верховна Рада 22 лютого 2014 року – після протестів на Майдані, які в лютому переросли в насильство та розстріли протестувальників – констатувала самоусунення Януковичем від виконання президентських обов’язків та призначила позачергові вибори президента.

Сам Янукович, який переважно перебуває в російському Ростові-на-Дону, неодноразово заявляв, що його незаконно усунули з посади президента в 2014 році. На цьому наполягає і вище керівництво Росії.