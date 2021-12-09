США запровадили санкції проти Андрія Портнова

Уряд США запровадив санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це 9 грудня повідомив Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Санкції стосуються також Фонду Андрія Портнова.

Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в банках США.