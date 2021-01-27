У МОН вивчають рішення ОАСК про перегляд підручників з історії за позовом Портнова

У Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що наразі вивчають рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), яким відомство зобов'язали переглянути підручники з історії для 5–11 класів на підставі скарги Андрія Портнова, який був заступником голови адміністрації за президентства Віктора Януковича.

Претензії стосуються розділу про Революцію гідності та визначень, вжитих у ньому.

Автор одного з підручників з історії для 5-го класу Ігор Щупак коментував Радіо Свобода, що саме в підручнику його авторства не названі конкретні винні у розстрілах через те, що їх ще не визначив суд.

Натомість він пише про «злочинців» та «дії влади», описуючи придушення громадянського руху, викрадення та вбивства активістів. Викладене відповідає рішенням Європейського суду з прав людини, які були ухвалені 21 січня 2021 року, твердить історик.

Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош на фейсбуці роз'яснила суть рішення ОАСК. За її словами, предметом розгляду було питання дотримання міністерством порядку розгляду звернення позивача, а також виконання покладених на МОН законами України «Про освіту» та «Про звернення громадян» обов'язків щодо перевірки дотримання вимог академічної доброчесності.

Саме з порушенням цього принципу Андрій Портнов пов'язує викладення в підручниках з історії України фактів розстрілу силовиками активістів Євромайдану, пояснює Ярош.

«Рішенням ОАСК не встановлено обов'язку МОН щодо скасування нормативних документів чи виправлення підручників, лише обов'язок щодо повернення до розгляду звернення та перевірки наведених у зверненні обставин. Тобто, при такому повторному розгляді, МОН може прийти до висновку, що тексти підручників відповідають формуванню державної політики к сфері загальної і середньої освіти», – написала Ярош.

Сам Андрій Портнов, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва від 21 січня, наполягає на необхідності переглянути шкільні підручники з історії, що, на його думку, героїзують активістів Майдану.