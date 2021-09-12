Секретар РНБО розповів, чи можливі санкції проти Портнова

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента в часи Віктора Януковича, ексдепутата Андрія Портнова потрібні «докази».

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», – заявив Портнов в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання читача.

«Якби я не займав цю посаду, то я зранку і до вечора списки складав би. Повірте. Права людини, війна, інтереси держави», – додав він.

Андрій Портнов повернувся до Києва в травні 2019-го після того, як залишив Україну у 2014 році після подій Євромайдану.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. Через рік Європейський союз виключив із санкційного списку чотирьох колишніх українських високопосадовців, зокрема і Портнова.

1 листопада 2019 року Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем» (проєкт Радіо Свобода і UA: Перший), які допомагали тодішньому журналісту програми Михайлові Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем». При цьому, ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Пізніше адвокати подали два цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» та стягнути моральну шкоду.