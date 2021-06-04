Чим нині займається в Росії Олександр Янукович – син президента-втікача? Герасимов, Шахов, Волинець: що загрожує депутатам, яких «Схеми» викрили на неправді в деклараціях? З ким, попри настанови Зеленського, проводить непублічні зустрічі «слуга народу» Арістов – голова бюджетного комітету Верховної Ради? Скільки разів навідувався в окупований Росією Крим суддя КСУ Олександр Тупицький? Через яке рішення баришівський суддя-фігурант «Схем» може розпрощатися з посадою? Ведучий Георгій Шабаєв.
Справи щодо депутатів Герасимова, Шахова, Волинця. Візити Тупицького в Крим після анексії (СХЕМИ №290)
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