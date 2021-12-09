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Політика

Можливий напад на Україну буде дуже ризикованим кроком для Росії – чеський генерал

«НАТО є союзником України, має безліч фахівців, які допомагають своїм українським колегам»
Сергій Стеценко і Дарина Дзюба

Комітет закордонних справ Палати депутатів Парламенту Чехії нещодавно висловив підтримку Україні, а також закликав до нових санкцій проти Росії. Це підтримав і колишній голова військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел. Він переконаний, що Чехія і ЄС мають виступити проти агресивної поведінки Росії і підтримати Україну буд-якою ціною. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода із генералом Петром Павлом.

– Наскільки серйозною на вашу думку є загроза з боку Росії?

– Було б неправильним недооцінювати Росію, яка вже нераз продемонструвала, що готова задіяти всі інструменти, в тому числі військові, щоб досягнути своїх політичних цілей і не соромиться порушити домовленості, які сама узгодила. Я маю на увазі обіцянку не порушувати недоторканність українських кордонів.

Будь-яка масштабна військова операція буде вважатися агресією з боку Росії, і це не піде їй на користь

Росія також показала, що дуже легко може як нарощувати ескалацію конфлікту, так і здійснювати деескалацію його в залежності від її політичних цілей. Тож я вважаю, що було б недоречним недооцінювати загрозу з боку Росії і думати, що вона не нападе.

Росія може почати як повномасштабну операцію проти України, так і якусь локальну, котра буде стосуватися, наприклад, Донбасу. Або ж може і надалі провокувати. Росія насправді має багато подібних інструментів, і це, я думаю, є основною її метою. Аби не лише Україна, але і весь світ не знав, як конкретно може Росія напасти.

Ексголова Військового комітету НАТО Петр Павел (ліворуч) та колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко (праворуч)
Ексголова Військового комітету НАТО Петр Павел (ліворуч) та колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко (праворуч)

Що стосується України, то вона б мала спертися на підтримку своїх партнерів, наполягати на тому, що є суверенною державою і не дозволяти іншим країнам, особливо Росії, диктувати свої правила.

– Як може реагувати НАТО на можливу агресію Росії? Чи може Північноатлантичний альянс забезпечити Україні військову підтримку?

НАТО є союзником України, має безліч фахівців, які допомагають своїм українським колегам

– НАТО не зобов’язане допомагати Україні, бо на неї не поширюється дія статті 5. З іншого боку, НАТО є союзником України, має безліч фахівців, які допомагають своїм українським колегам.

Україна з 2014 року також значно посунулася в рівні підготовки своєї армії, яка нині є набагато сильнішою, ніж раніше. Тож у разі нападу, НАТО, як і ЄС, надасть Україні матеріальну і фінансову допомогу. Але не варто забувати, що допомога НАТО може включати також надання розвідувальної інформації.

– Чи готова Україна до нападу з боку Росії?

– Якщо ми подивимося на це з військово-технічної точки зору, кількість російської військової техніки на українських кордонах недостатня для того, аби військова операція пройшла успішно. Але успішність сучасних військових операцій не залежить лише від цього, але й від сучасних технологій, використання безпілотників чи розвідки. Але як я вже сказав, українська армія сьогодні набагато сильніша, тож напад на Україну був би дуже ризикованим кроком для Росії і вона про це знає.

Візит Петра Павла до Львова, 18 квітня 2018 року
Візит Петра Павла до Львова, 18 квітня 2018 року

– Чи існує сьогодні загроза для решти Європи? Чи означати напад на Україну війну в Європі?

– Будь-яка масштабна військова операція буде вважатися агресією з боку Росії, і це не піде їй на користь. Росія останнім часом намагається показати себе як конструктивну державу, яка хоче створити з рештою світу хороші відносини, але напад на Україну лише означав би, що Росія є агресором. Це б значно погіршило ситуацію в Європі.

Українська армія сьогодні набагато сильніша, тож напад на Україну був би дуже ризикованим кроком для Росії і вона про це знає

– Як Європа може реагувати на російську агресію?

– Європа має обмежену кількість способів, як реагувати на російську агресію, хоча інструментів для цього існує достатньо.

Йдеться зокрема про санкції ЄС і США. Багато з них ще не були застосовані, але дієвими вони можуть бути лише тоді, коли будуть націлені на конкретні галузі, не поверхнево, тільки в такому випадку це може вплинути на російську економіку.

– Які конкретно санкції, на вашу думку, має запровадити Європа?

– Це санкції, які стосуються, зокрема, майна російських олігархів, які є опорою Путіна.

– Як до цих подій ставиться Чехія?

– Мені б не хотілося давати оцінку офіційним реакціям нашої держави. Але Чехія є не лише членом НАТО і партнером України, але також демократичною державою, яка повністю визнає принцип права самовизначення та суверенітету, а також права вирішувати долю своєї країни і її членства в різних організаціях.

Будь-який компроміс із Росією буде означати підтримку режиму Путіна

Чехія мала б одноголосно виступити проти агресивної поведінки Росії, котрій в міжнародних відносинах немає місця. Чехія мала б заявити, що ми засуджуємо подібні дії Росії і що ми на боці України.

– Що треба робити Україні в цій ситуації? Просити про допомогу чи розраховувати лише на свої сили?

– Я думаю, що Україна робить те, що може. Тобто наполягає на тому, що є суверенною державою, може захистити свої території, але також має підтримку своїх союзників. Будь-який компроміс із Росією буде означати підтримку режиму Путіна.

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    Сергій Стеценко

    Приєднався до Української редакції Радіо Свобода в Празі у березні 2018 року. Телевізійний журналіст, документаліст та сценарист. До команди Радіо Свобода працював кореспондентом та автором спецпроєктів на телеканалі СТБ. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В професії – з 2007 року.

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