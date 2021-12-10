Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод, прямі переговори з Москвою і візи з РФ – опитування

Більшість українців вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові, а також підтримує прямі переговори з Росією і виступає за запровадження віз із Російською Федерацією, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, результати опитування демонструють, що дві третини респондентів поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, чверть взагалі не знають про них. Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних.

«Попри це, більшість (54%) вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові. 21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди», – йдеться в опитуванні.

За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти. Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті 1 грудня заявив, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.

Крім того як свідчать дані опитування, 46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти.

На запитання, в якому форматі краще проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення «нормандського формату», із залученням до нього США та Великобританії.

Як пишуть автори дослідження, за два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження віз із Росією: сьогодні підтримують цю ідею 52%, проти – 44%.

Найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Велику Британію, а також США й Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину і Китай, останню вважають швидше «нейтральною країною».

Білорусь українці здебільшого вважають ворожою країною щодо України, при цьому за останній рік кількість таких респондентів зросла більш, ніж удвічі (з 22 до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% – союзною.

За останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великої Британії і погіршилося щодо Білорусі, свідчать дані дослідження.

Опитування проводили 6-8 грудня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.