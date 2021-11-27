Зеленський відповів на петицію про обмеження в’їзду для росіян

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію на сайті голови держави, яка пропонує обмежити російським громадянам в’їзд на територію України.

Автор петиції, громадський активіст Сергій Стерненко, пропонував президенту Володимиру Зеленському заборонити громадянам Росії в’їзд до України або запровадити візовий режим.

Зеленський у своїй відповіді від 26 листопада заявив, що на тлі триваючої російської агресії «значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою».

За його словами, від початку агресії Росії навесні 2014 року запровадили низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні, зокрема, в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами, з 1 січня 2018 року прикордонна служба запровадила фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії.

«Зазначу також, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень», – відповів Зеленський.

За його словами, він надіслав петицію прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову «з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Росії потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів».

Стерненко зареєстрував петицію 2 листопада. 11 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо заборони концертів російських артистів