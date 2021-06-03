В Україну не пустили російського політтехнолога – ДПСУ

Співробітники Державної прикордонної служби України відмовили в пропуску на територію України російського політтехнолога, повідомила пресслужба ДПСУ.

«Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубаю. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну», – мовиться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що політтехнолога відправили додому зворотним рейсом.

У ДПСУ не вказують персональних даних політтехнолога, низка ЗМІ повідомила, що йдеться про Ігоря Шувалова.

У березні 2014 року Служба безпеки повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року. Він був заступником директора з розвитку компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє новинні програми для телеканалу «Інтер».