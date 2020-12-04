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04 грудня 2020, Київ 20:23
Новини | Події

У «Борисполі» не пустили в Україну німця з «георгіївською стрічкою» та його російську подругу

Співробітниця прикордонної служби на робочому місці, аеропорт «Бориспіль», архівне фото

Прикордонники в пункті пропуску «Бориспіль» 4 грудня не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю росіянку, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» мету свого візиту. Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин», – ідеться в повідомленні.

Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка Росії вилетіли з України зворотним рейсом.

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