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Петиція на сайті президента про обмеження в’їзду громадянам Росії набрала 25 тисяч голосів

Петиція про заборону в’їзду громадянам Росії або запровадження візового режиму набрала потрібну кількість голосів за неповні дев’ять діб

Петиція на сайті президента, яка пропонує обмежити російським громадянам в’їзд на територію України, 11 листопада набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Наразі під нею підписалися понад 25 100 людей.

Автор петиції, громадський активіст Сергій Стерненко, пропонує президенту Володимиру Зеленському заборонити громадянам Росії в’їзд до України або запровадити візовий режим.

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«З метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму», – йдеться в тексті.

Стерненко зареєстрував петицію 2 листопада. Відтак вона набрала потрібну кількість голосів за неповні дев’ять діб.

Наразі реакції президента на петицію немає. Її поточний статус – «очікує на розгляд».

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За законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду, який має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.

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