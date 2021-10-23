«Відповідайте: не їздив. Навіть, якщо їздили» – російська поетеса, яку не впустили в Україну через відвідини Криму

Російська поетеса Аліса Денисова, якій заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Криму, 23 жовтня опублікувала в соцмережах фотографію з київського аеропорту і порадила не повідомляти українським прикордонникам інформацію про відвідини півострова, щоб «не ревіти на кордоні».

«Запам’ятайте одне: якщо не хочете ревіти на кордоні від того, що вас розлучають із коханою людиною, на запитання, навіщо ви їздили в Крим, відповідайте: не їздив. Навіть, якщо їздили», – написала росіянка.

Раніше в суботу в Держприкордонслужбі України повідомили, що 25-річній громадянці Росії, яка прибула з Іспанії до Києва, заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Криму. У соцмережах Денисової (а саме їй заборонили, за даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, в’їзд в Україну –ред.), зокрема в 2020 році, були фото з Керчі і Ялти.