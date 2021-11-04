Українська влада включила російського шоумена Галкіна до списку загроз нацбезпеці

Україна внесла російського шоумена Максима Галкіна до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. За даними сайту міністерства культури та інформаційної політики, Галкіна внесли до списку 3 листопада за поданням Служби безпеки України (СБУ). Загалом список нараховує 259 імен.

Раніше СБУ неодноразово забороняла в’їзд до країни російським артистам, яких Київ вважає загрозою державній безпеці. Серед них – Олег Газманов, Надія Бабкіна, Юрій Шевчук, Земфіра, Філіп Кіркоров, Моргенштерн та інші. Однією з причин потрапляння до списку та відмови у в’їзді в Україну є гастролі в анексованому Росією Криму.

Чорний список, до якого здебільшого внесено російських діячів культури, створили в Україні в 2015 році. Його формує Міністерство культури та інформаційної політики за зверненнями Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Ради національної безпеки та оборони України та СБУ. Фільми за участю внесених до нього акторів забороняють показ у країні.