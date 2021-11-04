Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини

Українська влада включила російського шоумена Галкіна до списку загроз нацбезпеці

Російський шоумен Максим Галкін

Україна внесла російського шоумена Максима Галкіна до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. За даними сайту міністерства культури та інформаційної політики, Галкіна внесли до списку 3 листопада за поданням Служби безпеки України (СБУ). Загалом список нараховує 259 імен.

Раніше СБУ неодноразово забороняла в’їзд до країни російським артистам, яких Київ вважає загрозою державній безпеці. Серед них – Олег Газманов, Надія Бабкіна, Юрій Шевчук, Земфіра, Філіп Кіркоров, Моргенштерн та інші. Однією з причин потрапляння до списку та відмови у в’їзді в Україну є гастролі в анексованому Росією Криму.

Чорний список, до якого здебільшого внесено російських діячів культури, створили в Україні в 2015 році. Його формує Міністерство культури та інформаційної політики за зверненнями Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Ради національної безпеки та оборони України та СБУ. Фільми за участю внесених до нього акторів забороняють показ у країні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG