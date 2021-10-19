Російський актор заявив, що готовий був «в’їхати у Крим на танку» під час анексії півострова

Російський актор, режисер і телеведучий Ігор Угольников в інтерв’ю ютьюб-каналу Юрія Дудя заявив, що готовий був в 2014 році «в’їхати у Крим на танку» для підтримки окупації Росією українського півострова.

«Я безумовно підтримав Крим (незаконну анексію Криму, – ред.), і якби було треба, то сам туди поїхав би – на танку або всередині, якщо потрібно було б комусь щось пояснювати», – заявив Угольников.

2 липня у українському єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо російських 60 артистів, які виступали в окупованому Криму, серед яких був і Угольников.

19 березня прокуратура АР Крим та Севастополя почала інше кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують «незаконний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї». Заявником за цим провадженням став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.