У Держприкордонслужбі повідомили, що на сьогодні біля пункту пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, скупчилося майже 200 автівок в черзі на виїзд на територію Росії.

«Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, знаходяться на території пункту пропуску та очікують дозволу на в’їзд у РФ. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску «Бачівськ», що на Сумщині. На даний час біля пункту пропуску «Гоптівка» прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції висилають додаткові прикордонні наряди, завданням яких є унеможливлення виникнення ситуацій, що загрожують безпеці дорожнього руху та забезпечення черговості перетинання державного кордону», – вказали у пресслужбі ДПСУ.

За даними прикордонників, таке скупчення відбувається через повільне оформленням вантажних транспортних засобів в російських пунктах пропуску «Нєхотєєвка» та «Троєбортноє».

«Так, через «Нєхотєєвку», що навпроти української «Гоптівки», росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча в минулому контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті по 150 і більше вантажівок на в’їзд з України», – кажуть в ДПСУ.

У відомстві просять врахувати відповідну інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.

Чому виникла така ситуація російська сторона свіжих даних чи пояснень не надає.