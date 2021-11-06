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Політика

Чому росіяни люблять жарти про «віджатий Крим»? Українські коміки проти російських

Колаж із використанням зображення актора в образі чорта та Володимира Путіна

Жарти – не поза політикою. Ми підготували для вас колекцію відбірних жартів про Крим. З часів до і після окупації. З України та Росії. Від кавеенщиків до стендаперів. І наша підбірка доводить, що гумор – це теж політика, і в кожного вона своя.

У синглі українського скет-шоу «Наші без Раші» є такі рядки: «Любиш країну з Волині до Криму? Зраду вимикай – разом мріяти давай». Колектив гостро жартує на політичні теми, зокрема у своїх скетчах мають мініатюри і про Крим.

Кепкувати про півострів у «Наші без Раші» почали після того, як московський зал КВК оваціями зустрів жарт про анексію.

«Була така передача КВК. І команда «Союз» співала жартівливу пісню; «Впрочем, мы отжали полуостров...». Щось наче таке було. Мене це дуже заділо. Я подумаю окей, треба мати й свою відповідь на такі речі», – зазначив у інтерв’ю Крим.Реалії лідер проєкту «Наші без раші» Роман Гапачило.

Роман Гапачило, лідер проєкту «Наші без раші»
Роман Гапачило, лідер проєкту «Наші без раші»

Тепер у коміків є ціла добірка жартів про Крим. Ось приміром розмова між Ромко зі Львова та чортом, які спостерігають за тим, як в казані варяться Сталін, Гітлер та Путін:

«– Слухай чортяка, а вони там голі чи ні?

– Ну звісно!

– А Путін, він там з Кримом чи без?

– Ну звісно без, на той «бєспрідєл» навіть я добро не давав

– (Співаючи) Просто, чорт відрізав твій півострів».

Епізод із мініатюри, як Гітлер, Путін та Сталін потрапили до пекла
Епізод із мініатюри, як Гітлер, Путін та Сталін потрапили до пекла

Та Крим приводом для жартів був ще задовго до 2014 року. У замальовці 1994 року, від команди «Джентльмен-шоу», актори пророче пожартували про анексію півострова.

«– Дядя Сеня, як ви ставитеся до того, що Крим може відділитися від України?

– Різко негативно. Лише після Одеси».

А крилата фраза «Крим наш» теж з’явилась задовго до «зелених чоловічків» і так званого «референдуму». Світлакова та Урганта озвучили її ще в 2009 році у програмі «Прожекторперисхилтон».

Іван Ургант, російський актор та телеведучий
Іван Ургант, російський актор та телеведучий

Але здебільшого до 2014 року коміки насміхались над кримським сервісом та курортом як таким. Все добре з почуттям гумору завжди було і в самих кримчан. Навіть минулого року у фіналі КВК пробилась команда з Криму «Полуостров». Щоправда, під російським прапором.

«– Коли Калінінград став частиною Росії...

– А що Калінінград також приєднали?

– Ну, так

– А санкції колись зняли і як Калінінград називався при Україні?

– Перепрошую, просто Рустик у нас за демократію, так би мовити без царя в голові», – жартувала команда «Полуостров» на музичному фестивалі КВК «Голосящий КиВиН 2021» у Світлогорську.

Команада КВК «Полуостров» під час виступу на «Голосящий КиВиН 2020»
Команада КВК «Полуостров» під час виступу на «Голосящий КиВиН 2020»

Деякі російські стендапери дозволяють і собі доволі сміливі висловлювання. Які не почуєш на ефірах Кисельова чи Скабєєвої.

«Рубль через що падає? Санкції! А чому санкції? Тому що ми повернули Крим. Я не дуже розбираюся в політиці, але давайте розберемося суто логічно, якщо ми там щось у когось взяли і стало гірше – може повернемо», – виступив на стендапі з жартом про Крим Дмитро Гаврилов.

Дмитро Гаврилов, російський стендап-комік
Дмитро Гаврилов, російський стендап-комік

«У нас у державі ми не можемо через річку місточок збудувати. Люди бідні, якось намагаються вижити у регіонах. Натомість у Криму 19 кілометрів мосту – на!» – жартував про Росію та її крайнощі під час свого виступу стендап-комік Павло Воля.

Павло Воля, російський стендап-комік
Павло Воля, російський стендап-комік

В Україні ж часто жартують на теми відсутності туристів, мілітаризації півострова і те, як росіяни потрапляють під санкції через візити до Криму.

«Івлєєвій на три роки заборонили в’їзд, бо вона відвідувала Крим. Тепер Анастасія нарешті знає, що вирок – це три роки, а не 15 сантиметрів», – висміяли ситуацію із забороною Анастасії Івлєєвій в’їзду в Україну у програмі «#@)₴ $0 з Майклом Щуром».

Майкл Щур розповідає про новину з Анастасією Івлєєвою у програмі #@)₴ $0
Майкл Щур розповідає про новину з Анастасією Івлєєвою у програмі #@)₴ $0

Жарти – це, як дзеркало часу, вважає Андрій Євстігнєєв, сценарист, учасник команди у «Лізі сміху» «Название команды г. Город». Зараз хлопцю 20 років, коли Крим окупували, він ходив ще до школи, а тепер сам гостро жартує на політичні теми.

Андрій Євстігнєєв, сценарист, учасник команди «Название команды г. Город»
Андрій Євстігнєєв, сценарист, учасник команди «Название команды г. Город»

«Щоб зачепити якомога більшу аудиторії, звісно, не можна не згадувати про події, які відбуваються вже восьмий рік. Тому ці жарти про Крим і у нас, і в Росії, і в КВК, і навіть в білоруських лігах трапляються. Ці жарти постійно будуть спливати, аж допоки ця тема залишатиметься актуальною», – зазначив у коментарі Крим.Реалії сценарист, учасник команди «Название команды г. Город» Андрій Євстігнєєв.

Самі ж жарти, як кажуть коміки, це ще й своєрідний інструмент інформаційної війни. І можливість заявити про свою громадянську позицію.

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    Ігор Токар

    Журналіст телепроєкту «Крим.Реалії», створеного Радіо Свобода, з 2018 року. Також на Радіо Свобода протягом 2019 року був журналістом та телеведучим програми «Ньюзрум». Роботу на національних телеканалах розпочинав як регіональний стрінгер. Співпрацював з такими телеканалами: ICTV, «5-й канал», «Еспресо», «112 Україна», «24». Співзасновник громадської організації та веб-ресурсу «Центр медіарозслідувань «Прозоро». Автор документального фільму «Чміль». Закінчив факультет філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

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