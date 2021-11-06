Чому росіяни люблять жарти про «віджатий Крим»? Українські коміки проти російських

Жарти – не поза політикою. Ми підготували для вас колекцію відбірних жартів про Крим. З часів до і після окупації. З України та Росії. Від кавеенщиків до стендаперів. І наша підбірка доводить, що гумор – це теж політика, і в кожного вона своя.

У синглі українського скет-шоу «Наші без Раші» є такі рядки: «Любиш країну з Волині до Криму? Зраду вимикай – разом мріяти давай». Колектив гостро жартує на політичні теми, зокрема у своїх скетчах мають мініатюри і про Крим.

Кепкувати про півострів у «Наші без Раші» почали після того, як московський зал КВК оваціями зустрів жарт про анексію.

«Була така передача КВК. І команда «Союз» співала жартівливу пісню; «Впрочем, мы отжали полуостров...». Щось наче таке було. Мене це дуже заділо. Я подумаю окей, треба мати й свою відповідь на такі речі», – зазначив у інтерв’ю Крим.Реалії лідер проєкту «Наші без раші» Роман Гапачило.

Тепер у коміків є ціла добірка жартів про Крим. Ось приміром розмова між Ромко зі Львова та чортом, які спостерігають за тим, як в казані варяться Сталін, Гітлер та Путін:

«– Слухай чортяка, а вони там голі чи ні?

– Ну звісно!

– А Путін, він там з Кримом чи без?

– Ну звісно без, на той «бєспрідєл» навіть я добро не давав

– (Співаючи) Просто, чорт відрізав твій півострів».

Та Крим приводом для жартів був ще задовго до 2014 року. У замальовці 1994 року, від команди «Джентльмен-шоу», актори пророче пожартували про анексію півострова.

«– Дядя Сеня, як ви ставитеся до того, що Крим може відділитися від України?

– Різко негативно. Лише після Одеси».

А крилата фраза «Крим наш» теж з’явилась задовго до «зелених чоловічків» і так званого «референдуму». Світлакова та Урганта озвучили її ще в 2009 році у програмі « Прожекторперисхилтон ».

Але здебільшого до 2014 року коміки насміхались над кримським сервісом та курортом як таким. Все добре з почуттям гумору завжди було і в самих кримчан. Навіть минулого року у фіналі КВК пробилась команда з Криму «Полуостров». Щоправда, під російським прапором.

«– Коли Калінінград став частиною Росії...

– А що Калінінград також приєднали?

– Ну, так

– А санкції колись зняли і як Калінінград називався при Україні?

– Перепрошую, просто Рустик у нас за демократію, так би мовити без царя в голові», – жартувала команда «Полуостров» на музичному фестивалі КВК «Голосящий КиВиН 2021» у Світлогорську.

Деякі російські стендапери дозволяють і собі доволі сміливі висловлювання. Які не почуєш на ефірах Кисельова чи Скабєєвої.

«Рубль через що падає? Санкції! А чому санкції? Тому що ми повернули Крим. Я не дуже розбираюся в політиці, але давайте розберемося суто логічно, якщо ми там щось у когось взяли і стало гірше – може повернемо», – виступив на стендапі з жартом про Крим Дмитро Гаврилов.

«У нас у державі ми не можемо через річку місточок збудувати. Люди бідні, якось намагаються вижити у регіонах. Натомість у Криму 19 кілометрів мосту – на!» – жартував про Росію та її крайнощі під час свого виступу стендап-комік Павло Воля.

В Україні ж часто жартують на теми відсутності туристів, мілітаризації півострова і те, як росіяни потрапляють під санкції через візити до Криму.

«Івлєєвій на три роки заборонили в’їзд, бо вона відвідувала Крим. Тепер Анастасія нарешті знає, що вирок – це три роки, а не 15 сантиметрів», – висміяли ситуацію із забороною Анастасії Івлєєвій в’їзду в Україну у програмі «#@)₴ $0 з Майклом Щуром».

Жарти – це, як дзеркало часу, вважає Андрій Євстігнєєв, сценарист, учасник команди у «Лізі сміху» «Название команды г. Город». Зараз хлопцю 20 років, коли Крим окупували, він ходив ще до школи, а тепер сам гостро жартує на політичні теми.

«Щоб зачепити якомога більшу аудиторії, звісно, не можна не згадувати про події, які відбуваються вже восьмий рік. Тому ці жарти про Крим і у нас, і в Росії, і в КВК, і навіть в білоруських лігах трапляються. Ці жарти постійно будуть спливати, аж допоки ця тема залишатиметься актуальною», – зазначив у коментарі Крим.Реалії сценарист, учасник команди «Название команды г. Город» Андрій Євстігнєєв.

Самі ж жарти, як кажуть коміки, це ще й своєрідний інструмент інформаційної війни. І можливість заявити про свою громадянську позицію.